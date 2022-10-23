مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الاثنين 24 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول ما هي أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل مختلف شركات الطيران، من أجل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة عمّان الأردنية اليوم الاثنين والعكس.

مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

سعر طيران ناس يوم الاثنين (4:25 م - 9:20 م) محطة توقف واحدة = 817 درهم إماراتي.

سعر طيران الخليج يوم الاثنين (8:00 ص - 11:45 ص) محطة توقف واحدة = 965 درهم إماراتي.

جاء سعر العربية للطيران يوم الاثنين (8:25 ص - 10:25 ص) رحلة بدون توقف = 1000 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران فلاي دبي يوم الاثنين (7:00 م - 9:15 م) رحلة بدون توقف = 1050 درهم إماراتي.

كما جاء سعر طيران الخطوط الجوية القطرية يوم الاثنين (9:30 م - 9:30 ص) محطة توقف واحدة = 659 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022