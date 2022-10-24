مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل مختلف شركات الطيران، من أجل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة عمّان الأردنية اليوم الاثنين والعكس.

مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

جاء سعر طيران الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء (5:45 م - 11:20 م) محطة توقف واحدة = 638 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران ناس يوم الثلاثاء (4:25 م - 9:20 م) محطة توقف واحدة = 818 درهم إماراتي.

سعر العربية للطيران يوم الثلاثاء (8:25 ص - 10:25 ص) رحلة بدون توقف = 1000 درهم إماراتي.

سعر طيران فلاي دبي يوم الثلاثاء (7:00 م - 9:15 م) رحلة بدون توقف = 1050 درهم إماراتي.

كما جاء سعر طيران الخطوط الملكية الأردنية يوم الثلاثاء (11:20 م - 11:15 ص) محطة توقف واحدة = 660 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022