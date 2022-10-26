مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الخميس 27 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل مختلف شركات الطيران، في سبيل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة عمّان الأردنية اليوم الخميس والعكس.

مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

جاء سعر الأردنية للطيران يوم الخميس (5:15 م - 7:30 م) رحلة بدون توقف = 644 درهم إماراتي.

جاء سعر العربية للطيران يوم الخميس (8:25 ص - 10:25 ص) رحلة بدون توقف = 1000 درهم إماراتي.

سعر طيران فلاي دبي يوم الخميس (7:00 م - 9:15 م) رحلة بدون توقف = 1050 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران الإمارات يوم الخميس (2:05 م - 4:00 م) رحلة بدون توقف = 1400 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران ناس يوم الخميس (11:00 م - 12:10 م) محطة توقف واحدة = 817 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022