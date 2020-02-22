موجودات البنوك في قطر ترتفع 12% في يناير 2020

ارتفعت موجودت البنوك العاملة في قطر بنهاية يناير الماضي بنسبة 12% على اساس سنوي الى 1.56 تريليون ريال.

ودعم النمو السنوي لأصول البنوك التجارية زيادة الموجودات المحلية بنسبة 14.4 % الى 1.26 تريليون ريال ، مدفوعا بارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 13.7% الى 986 مليار ريال.



ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد انخفض الائتمان خارج قطر في شهر يناير الماضي بنسبة 9.4% على اساس سنوي الى نحو 75 مليار ريال، وكذا الارصدة في البنوك الخارجية بنسبة 1.1% إلى نحو 93.3 مليار ريال، اضافة الى تراجع النقد والأرصدة لدى المركزي القطري بنسبة 2.4% إلى 62.5 مليار ريال.