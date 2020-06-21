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موجودات البنوك في قطر ترتفع 9% في مايو

منشور 21 حزيران / يونيو 2020 - 08:31
موجودات البنوك في قطر ترتفع 9% في مايو
قطر
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ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر  مايو السابق بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 1.56 تريليون ريال، بينما انخفضت بنسبة 0.7%  قياسا بشهر ابريل الذي سبقه.

ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر  مايو السابق بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 1.56 تريليون ريال، بينما انخفضت بنسبة 0.7%  قياسا بشهر ابريل الذي سبقه.

و دعم النمو السنوي  لأصول البنوك التجارية في قطر الشهر الماضي ارتفاع الإئتمان المحلي بنسبة  13% الى 988 مليار ريال، وزيادة الاستثمار المحلي بنسبة 11.5% الى نحو 186 مليار ريال ، فضلا عن ارتفاع ارصدة البنوك لدى المصرف المركزي  الى 83.2 مليار ريال  بزيادة قدرها 25% عن شهر مايو من العام الماضي.

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Via SyndiGate.info


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