موجودات البنوك في قطر ترتفع 9% في مايو

ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر مايو السابق بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 1.56 تريليون ريال، بينما انخفضت بنسبة 0.7% قياسا بشهر ابريل الذي سبقه.

و دعم النمو السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر الشهر الماضي ارتفاع الإئتمان المحلي بنسبة 13% الى 988 مليار ريال، وزيادة الاستثمار المحلي بنسبة 11.5% الى نحو 186 مليار ريال ، فضلا عن ارتفاع ارصدة البنوك لدى المصرف المركزي الى 83.2 مليار ريال بزيادة قدرها 25% عن شهر مايو من العام الماضي.