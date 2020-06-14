موجودات المركزي القطري تنمو 11% في مايو

ارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 11.5% على أساس سنوي الى نحو 265.2 مليار ريال، بينما انخفضت بنحو 0.3% مقارنة بشهر ابريل الذي سبقه.

ودعم النمو السنوي لموجودات المركزي القطري ، زيادة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 37% الى 106 مليار ريال ، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 31% ، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 40 % وصولا الى 31.7 مليار ريال.

وسجلت استثمارات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي في الذهب صعودا بنسبة 80 % وصولا الى 8.55 مليار ريال وهو الأعلى في تاريخ الدولة الخليجية.



القاعدة النقدية ترتفع 26% في مايو إلى 110 مليار ريال

ارتفعت القاعدة النقدية في قطر بنهاية شهر أيار / مايو الماضي بنسبة 26% على أساس سنوي الى 109.6 مليار ريال ، بينما تراجعت بنسبة 1% قياسا بشهر ابريل الذي سبق.



وبحسب ارقام مصرف قطر المركزي ، فقد دعم النمو السنوي للنقود الاحتياطية ارتفاع فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 153% وصولا الى 17.2 مليار ريال ، و زيادة الاحتياطي الالزامي بنسبة 9.3 % الى نحو 40 مليار ريال ، فضلا عن زيادة النقد المُصدر الى نحو 25.6 مليار ريال .