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موجودات المركزي القطري تنمو 11% في مايو

منشور 14 حزيران / يونيو 2020 - 09:45
موجودات المركزي القطري تنمو 11% في مايو
قطر
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ارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 11.5% على أساس سنوي الى نحو 265.2 مليار ريال، بينما انخفضت بنحو 0.3% مقارنة بشهر ابريل الذي سبقه.

ارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 11.5% على أساس سنوي الى نحو 265.2 مليار ريال، بينما انخفضت بنحو 0.3% مقارنة بشهر ابريل الذي سبقه.

ودعم النمو السنوي لموجودات المركزي القطري ، زيادة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 37% الى 106  مليار ريال ، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 31%  ، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 40 % وصولا الى 31.7 مليار ريال.

وسجلت استثمارات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي  في الذهب صعودا بنسبة 80 % وصولا الى 8.55 مليار  ريال وهو الأعلى في تاريخ  الدولة الخليجية.

القاعدة النقدية ترتفع  26% في مايو إلى 110 مليار ريال

ارتفعت القاعدة النقدية في قطر بنهاية شهر أيار / مايو الماضي بنسبة 26% على أساس سنوي الى 109.6 مليار ريال ، بينما تراجعت بنسبة 1% قياسا بشهر ابريل الذي سبق.
 
وبحسب ارقام مصرف قطر المركزي ، فقد دعم النمو السنوي للنقود الاحتياطية  ارتفاع فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 153% وصولا الى 17.2 مليار ريال ، و زيادة الاحتياطي الالزامي بنسبة 9.3 % الى نحو 40 مليار ريال  ، فضلا عن زيادة النقد المُصدر الى نحو 25.6 مليار ريال .

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Via SyndiGate.info


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