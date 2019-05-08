موجودات مصرف قطر المركزي ترتفع بـ 21.6% في مارس 2019

ارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي بنسبة 21.6% على أساس سنوي الى 234 مليار ريال، وبنسبة 3% مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه وفقا للنشرة الإحصائية الفصلية لمصرف قطر المركزي.
و دعم نمو موجودات المركزي القطري في مارس الماضي زيادة الاستثمارات في السندات واذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 25% على أساس شهري الى 55 مليار ريال، وارتفاع الأرصدة في البنوك الخارجية بنسبة 1% إلى نحو 59 مليار ريال، وزيادة الموجودات الأخرى بنسبة 3% على أساس شهري الى نحو 45 مليار ريال.
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