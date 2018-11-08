موجودات مصرف قطر المركزي ترتفع 10.7% في سبتمبر على أساس سنوي

زادت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 202.3 مليار ريال ، وبنسبة 10.7% على أساس سنوي،بينما انخفضت بنسبة 0.8% مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه ويشير تقرير الحسابات المالية لمصرف قطر المركزي إلى انخفاض قيمة الموجودات من الذهب بشكل هامشي إلى 4.35 مليار ريال، وارتفاع قيمة السندات وأذون الخزانة الأجنبية بنسبة 114% إلى نحو 39 مليار

ريال،مقارنة بـ 18.2 مليار ريال في سبتمبر من العام الماضي.

وانخفضت قيمة موجودات المركزي القطري في البنوك المحلية في سبتمبر إلى 79.2 مليار ريال وبنسبة 22% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمتها لدى البنوك الأجنبية إلى 53.7 مليار ريال وبنسبة 49% عن سبتمبر 2017.

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