موديز: إصدارات الصكوك طويلة الأجل قد تتراجع خلال 2021

يتوقع المحللون في مؤسسة "موديز انفستورز سيرفس" تراجع إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل خلال 2021 بعد وصولها إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي في ظل تحسن أسعار النفط وتراجع النفقات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وتحسن وتيرة الأنشطة الاقتصادية خلال العام الحالي وهو ما يحد من الاحتياجات المالية للدول.

ونقلت "بلومبيرج" عن بيان موديز القول إنه من المتوقع تراجع القيمة الإجمالية لطروحات الصكوك السيادية طويلة الأجل خلال 2021 إلى 96 مليار دولار مقابل 109 مليارات دولار خلال 2020.

وأشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية لدول مثل إندونيسيا وماليزيا ستواصل التزايد رغم التراجع العام لهذه الاحتياجات.

ويعني هذا أن إصدارات الصكوك خلال 2021 ستظل أعلى من متوسطها خلال الفترة من 2017 إلى 2019 وكان 65.7 مليار دولار سنويا.

وأضافت أن العجز المالي في إندونيسيا وماليزيا سيواصل الزيادة لكن ارتفاع أسعار النفط سيقلل العجز المالي ويزيد إيرادات دول الخليج.