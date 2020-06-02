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موديز تبقي تصنيف النظام المصرفي التركي سلبي في ظل فيروس كورونا

منشور 02 حزيران / يونيو 2020 - 05:41
الليرة التركية
أضافت الوكالة أنها تتوقع للنظام المصرفي التركي ضغوطا إضافية على رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية
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قالت وكالة Moody's للتصنيفات الائتمانية إن التوقعات للنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.

قالت وكالة Moody's للتصنيفات الائتمانية إن التوقعات للنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.

هذا وتوقعت الوكالة أنه سيكون هناك ضغوط على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات.

فيما أضافت الوكالة أنها تتوقع للنظام المصرفي التركي ضغوطا إضافية على رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.

وقالت عن النظام المصرفي التركي بأن الاضطراب الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيقلص قدرة المقترضين على السداد.

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Via SyndiGate.info


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