موديز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية من مستقرة، غير أنها أكدت على تصنيفها عند B2.

وعزت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية إلى مخاطر ناشئة عن ضعف مالي أكبر مما كان متوقعا.

وفي 2018، أقرت كل من السعودية والإمارات والكويت حزمة إنقاذ مالية للبحرين التي كانت تواجه ضعفا في السيولة، بقيمة دعم 10 مليارات دولار تقدم على شرائح؛ فيما لم تكمل تلك البلدان تقديم كامل الحزمة المتعهد بها.

وخلال 2020، اتسع العجز المالي للبلاد إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 9% في 2019، بالتزامن مع خسائر ناجمة عن الجائحة وهبوط أسعار النفط.

نتيجة لذلك، "ارتفع الدين الحكومي إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 102% في 2019 و95% في 2018 (بما في ذلك الاقتراض من البنك المركزي)"، بحسب الوكالة.

وقالت: "تمتلك البحرين الآن أكبر عبء ديون بين أقرانها المصنفين من الفئة B، كما أن قدرتها على تحمل ديونها، ما تزال أضعف بكثير من متوسط ??التصنيف B".

وتوقعت موديز أن يظل العجز المالي في حدود 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين مع ارتفاع عبء الدين إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.

توقعات الوكالة، استندت إلى افتراض متوسط ??أسعار النفط 50 دولارا للبرميل في 2021، وترتفع تدريجيا نحو منتصف نطاق 45-65 دولارا للبرميل على المدى المتوسط، بحسب التقرير.