موديز: وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل

أوضحت موديز ان وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.

وكانت النظرة المستقبلية المستقرة لمصر انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد.

كما ان انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتقلص تكاليف الاقتراض محليا لهما أيضا تأثير إيجابي على الوضع الائتماني (لمصر).

من بين نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية الاحتياجات التمويلية الكبيرة والضبابية بشأن فرص التوظيف ومخاطر أمنية، بحسب"رويترز".