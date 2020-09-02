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موديز: وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2020 - 11:46
وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل
وكالة موديز
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أوضحت موديز ان وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.

أوضحت موديز ان وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.

وكانت النظرة المستقبلية المستقرة لمصر انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد.

 كما ان انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتقلص تكاليف الاقتراض محليا لهما أيضا تأثير إيجابي على الوضع الائتماني (لمصر).

 من بين نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية الاحتياجات التمويلية الكبيرة والضبابية بشأن فرص التوظيف ومخاطر أمنية، بحسب"رويترز".

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Via SyndiGate.info


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