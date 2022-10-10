موسكو تطلق قمرًا صناعيًا للملاحة

أفادت وكالة أنباء إنترفاكس، نقلا عن وزارة الدفاع في موسكو، بأن روسيا أطلقت صاروخها "سويوز 2.1 بي" وعلى متنه القمر الصناعي جلوناس-كيه للملاحة الاثنين 10 أكتوبر من قاعدة فضائية شمالية.

ونقلت الوكالة عن الوزارة القول "أطقم تابعة لقوى الفضاء... أطلقت بنجاح مركبة الإطلاق سويوز 2.1 بي المتوسطة المستوى التي تحمل نظام الملاحة الفضائي جلوناس-كيه".

وانطلق القمر الصناعي جلوناس-كيه على متن الصاروخ سويوز من قاعدة بليسيتسك الفضائية، على بعد 800 كيلومتر (500 ميل) شمال موسكو.

وجلوناس-كيه جزء من نظام الملاحة بالأقمار الصناعية الروسي جلوناس.

وأنفقت روسيا مليارات الدولارات خلال العقدين الماضيين على تطوير نظام جلوناس الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل لنظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي (جي بي إس).