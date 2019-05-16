موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعطي لقب “أكبر إطار في العالم” لـ”برواز دبي”

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الجمعة رسمياً أن برواز دبي هو “أكبر مبنى في العالم على شكل إطار”.

يبلغ طول الأعجوبة المعمارية التي افتتحت في 1 يناير 2018، 150 مترًا وعرضها 96 مترًا.

وبفضل هيكله المثير للإعجاب، يوفر لك المبنى مناظر غير مسبوقة لدبي القديمة والجديدة، ويتكون الهيكل من 2000 طن من الفولاذ و 2900 متر من الزجاج الرقائقي و 15000 متر مربع من الفولاذ المقاوم للصدأ ذي اللون الذهبي.

يقع فندق Dubai Frame في لوحة ملونة من اللون الأصفر الفاتح، ويحتل موقعًا متميزًا في حديقة زعبيل بالمدينة.

يُعدّ برواز دبي الأول من نوعه في المنطقة، ويتكوّن من جسر زجاجي متطوّر بطول 93 متراً ولوح زجاجي بطول 25 متراً مربعاً، ويشكّل هذا الجسر صلة الوصل بين عامودين متوازيين، ما يعطي شكل الإطار.

صُمّم هذا البرواز الرائع ليجمع بين معالم دبي القديمة والحديثة في مكان واحد، وسيتمكّن الزوار من مشاهدة المدينة من كافة الاتجاهات، فيتأملون شمالاً مدينة دبي القديمة، وخور دبي مع قوارب الدهو والأسواق المحيطة به.

أما بالنظر جنوباً، فستخطف روعة الجزء الجديد من دبي أنفاس الزوار الذين سيتمكّنون من مشاهدة ناطحات السحاب المضيئة، والمراسي المتلألئة وغيرها من أبرز المظاهر العمرانية الحديثة.

ويحظى الواقفون أسفل البرواز بحصّة أيضاً، إذ يمكنهم أن يختاروا أحد جانبي دبي فيلتقطون صورة مثالية يكمّلها إطار البرواز المطلي باللون الذهبي.

ولإضافة المزيد من التشويق، سيأخذ البرواز الزوار إلى طابق الميزانين، فيختبرون “معرض دبي القديمة” لتجربة مميّزة تعرض تاريخ وماضي المدينة، باستخدام العروض السمعية والبصرية والحسية وحتى العطور لاختبار دبي القديمة بطريقة أصيلة.