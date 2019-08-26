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موظفو "سعودي أوجيه" يطالبون الحريري والسعودية بمستحقاتهم

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 11:12
اعتصم العشرات من موظفي الشركة، التي أعلنت إفلاسها خلال يوليو/ تموز 2017
اعتصم العشرات من موظفي الشركة، التي أعلنت إفلاسها خلال يوليو/ تموز 2017
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طالب موظفو شركة سعودي أوجيه، السعودية في لبنان، اليوم الأحد، رئيس الحكومة سعد الحريري، والمملكة العربية السعودية، بمستحقاتهم المالية

طالب موظفو شركة سعودي أوجيه، السعودية في لبنان، رئيس الحكومة سعد الحريري، والمملكة العربية السعودية، بمستحقاتهم المالية.

واعتصم العشرات من موظفي الشركة، التي أعلنت إفلاسها خلال يوليو/ تموز 2017، في ساحة النجمة وسط مدينة صيدا جنوب لبنان، للمطالبة بتحصيل حقوقهم المتخلفة منذ أكثر من عامين.

ورفع الموظفون المعتصمون لافتات، يدعون فيها السعودية للمساعدة في تحصيل مستحقاتهم المالية، وأخرى يطلبون فيها من رئيس الحكومة سعد الحريري التدخل.

وكان الحريري يملك شركة البناء والمقاولات العملاقة المؤسسة في 1978، ورثها عن والده رفيق الحريري، وكان يعمل فيها عشرات آلاف الموظفين من مختلف الجنسيات، قبل إفلاسها قبل عامين، وإحالة ملفها إلى الحكومة السعودية.

وينفذ موظفو سعودي أوجيه اللبنانيون اعتصامات ووقفات متكررة؛ تارة أمام السفارة السعودية، وتارة أخرى أمام منزل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وسط بيروت للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

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Via SyndiGate.info


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