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موقع يوتيوب يختبر اشتراك Premium Lite قليل التكلفة

منشور 04 آب / أغسطس 2021 - 08:24
يوتيوب يختبر اشتراك Premium Lite
لوحظ الاشتراك الجديد لدى أحد مستخدمي موقع Resetera ثم تبعه عدد من المستخدمين الذين شاهدوا نفس الاشتراك، حيث تم مشاهدة الخيار في هولندا، فنلندا، والسويد، بلجيكا، لوكسمبورغ، النرويج، وغيرها.
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يختبر موقع يوتيوب اشتراك “بريميوم” مدفوع لكن بقيمة أقل من المبلغ المعتاد، ويطلق عليه Premium Lite يهدف إلى إيقاف الإعلانات فقط.

يختبر موقع يوتيوب اشتراك “بريميوم” مدفوع لكن بقيمة أقل من المبلغ المعتاد، ويطلق عليه Premium Lite يهدف إلى إيقاف الإعلانات فقط.

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وتوفر يوتيوب في اشتراكها المدفوع خدمات مثل إيقاف الإعلانات، وتشغيل المقاطع في الخلفية، بجانب توفير خدمة الشركة الموسيقية YouTube Music. لكنها تهدف من خلال الاشتراك الجديد إلى توفير ميزة إيقاف الإعلانات دون المزايا الأخرى، التي لا تهم معظم المستخدمين.

ولوحظ الاشتراك الجديد لدى أحد مستخدمي موقع Resetera ثم تبعه عدد من المستخدمين الذين شاهدوا نفس الاشتراك، حيث تم مشاهدة الخيار في هولندا، فنلندا، والسويد، بلجيكا، لوكسمبورغ، النرويج، وغيرها.

وذلك في الوقت الذي حاول المستخدمين إلغاء اشتراكاهم الأساسي، حيث عرض التطبيق اشتراك بسعر أقل لحذف الإعلانات فقط.

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وأشار الموقع إلى أن اشتراك Premium Lite يكلف 7 يورو تقريبًا، مقارنة مع اشتراك Premium العادي الذي يكلف نحو 12 يورو.

وظهر الاشتراك الجديد لاحقًا للمستخدمين في معظم الدول الأوروبية، لذا من الممكن أن يوتيوب خصصته للقارة الأوروبية دون غيرها في الوقت الحالي.

كلمات دالة:يوتيوب

Via SyndiGate.info


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