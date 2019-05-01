ميزانية قطر تحقق فائض بقيمة 15 مليار ريال في 2018

منشور 01 أيّار / مايو 2019 - 09:32
دعم فائض الميزانية العامة السنة الماضية ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بإجمالي إيرادات بلغت قيمتها 173 مليار ريال
دعم فائض الميزانية العامة السنة الماضية ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بإجمالي إيرادات بلغت قيمتها 173 مليار ريال
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سجلت الميزانية العامة لقطر العام الماضي فائضا بنحو 15.1 مليار ريال

سجلت الميزانية العامة لقطر العام الماضي فائضا بنحو 15.1 مليار ريال ، وبما يمثل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي والبالغ نحو 700 مليار ريال العام الماضي وفقاً لبيانات وزارة المالية القطرية. 

ودعم فائض الميزانية العامة السنة الماضية ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بإجمالي إيرادات بلغت قيمتها 173 مليار ريال ،بما يمثل 83% من اجمالي الإيرادات العامة البالغة 208 مليار ريال العام المنصرم.

ورجحت تقديرات وزارة المالية القطرية أن تحقق موازنة العام الجاري 2019 فائضاً بنحو 4.3 مليار ريال ، ما يمثل 1% من إجمالي الناتج المحلي.

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