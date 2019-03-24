واتساب تختبر ميزة جديدة لمحاربة الشائعات

تعمل خدمة التراسل الفوري "واتساب" في الوقت الراهن على اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بمعرفة عدد مرات إعادة توجيه وتحويل الرسائل التي يرسلونها للمستخدمين الآخرين، التي يبدو أنها أيضا تأتي في إطار سعيها لمحاربة "التضليل والشائعات".

وبحسب "روسيا اليوم"، تتعلق إحدى الميزات بالمعلومة حول إعادة الإرسال، حيث ستمنح المستخدم إمكانية معرفة عدد المرات التي تعرضت لها الرسالة الواردة لإعادة إرسال.

وتنحصر الميزة الجديدة الأخرى في ظهور إشارات خاصة على الرسائل التي تمت إعادة توجيهها أكثر من أربع مرات.

وأضاف مصنعو التطبيق هذه الميزات لمساعدة المستخدمين في العثور على الرسائل التي أعيد إرسالها مرارا، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الرسائل قد تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قد تكون مزعجة.

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