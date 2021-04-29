نتائج شركة Ford Motor تتجاوز توقعات وول ستريت للربع الأول

تجاوزت نتائج شركة Ford Motor توقعات وول ستريت للربع الأول، وحافظت على توجيهاتها لعام 2021 على الرغم من النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات الذي أدى إلى استنفاد مخزونات السيارات وتسبب في إغلاق الشركة لبعض مصانعها.



وبلغت ربحية سهم الشركة 89 سنتًا مقابل 21 سنتًا متوقعة، في حين بلغت مبيعات السيارات 33.55 مليار دولار مقابل 32.23 مليار دولار.



وتتوقع الشركة أن تتراوح أرباحها المعدلة قبل خصم الضرائب للعام بأكمله بين 5.5 مليار دولار و6.5 مليار دولار، بما في ذلك التأثير السلبي بنحو 2.5 مليار دولار بسبب أشباه الموصلات.



ومن المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر المعدل للعام بأكمله بين 500 مليون دولار و 1.5 مليار دولار.



وقدرت الشركة أنها ستسجل أرباح ما بين 8 و9 مليارات دولار من الأرباح المعدلة قبل الضرائب.



ولم يأخذ ذلك في الاعتبار النقص في رقائق أشباه الموصلات التي قالت إنها قد تخفض الأرباح بمقدار مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار هذا العام.



وأدى انخفاض مخزونات السيارات ونقص الإنتاج إلى زيادة الأرباح لكل سيارة لشركات صناعة السيارات.