  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. نتفليكس تطلق حملة شرسة لمنع مشاركة كلمة السر ببين المستخدمين

نتفليكس تطلق حملة شرسة لمنع مشاركة كلمة السر ببين المستخدمين

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 11:50
نتفليكس تطلق حملة شرسة لمنع مشاركة كلمة السر
Shutterstock

بدأت شركة نتفليكس جهودها للحد من مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية، يوم الثلاثاء.

أرسلت الشركة الشهيرة رسائل بريد إلكتروني إلى المشتركين الأمريكيين والبريطانيين الذين يشاركون كلمات مرور حساباتهم مع أشخاص خارج نطاق الأسرة الواحدة. تنص الرسالة على أن حساب نتفليكس مخصص فقط "للاستخدام الشخصي داخل الأسرة الواحدة."

نتفليكس تطلق حملة شرسة لمنع مشاركة كلمة السر

نتفليكس تخضع مستخديمها لرسوم جديدة بدل المشاركة

في اعقاب هذه الخطوة، فأنه سيتمكن المستخدمون الان من مشاركة الحساب مع شخص خارج الأسرة من خلال إضافة عضو جديد إلى حسابهم برسوم شهرية قدرها 7.99 دولار.

سابقًا، تجاهلت نتفليكس قضية مشاركة كلمات المرور نظرًا لمساهمتها في نمو الشركة. لكن يبدو ان ذلك لم يدم طويلا حيث يُقدر أن أكثر من 100 مليون منزل حول العالم يشتركون في حساب واحد لنتفليكس مما أسهم في اضعاف ايرادات الشركة العالمية.

ونتيجة لذلك، فقد تم اتخاذ إجراءات لمكافحة مشاركة كلمات المرور في عدة دول، بما في ذلك كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا.

 

1.75 مليون مشترك جديد لنتفليكس 

بعد وقت قصير من اتخاذ نيتفلكس للخطوة التي لم تنل اعجاب الكثير من المستخدمين،  أعلنت الشركة زيادة صافية بلغت 1.75 مليون مشترك جديد في الربع الأول من العام.

كلمات دالة:نتفليكسالولايات المتحدةفيديو

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...