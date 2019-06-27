نجم العملات الرقمية يعود إلى اللمعان من جديد

منشور 27 حزيران / يونيو 2019 - 10:00
بعد هبوطها إلى مستويات متدنية جداً في الأشهر الماضية، عادت "بتكوين" لتسجل أعلى مستوياتها في 18 شهراً
بعد هبوطها إلى مستويات متدنية جداً في الأشهر الماضية، عادت "بتكوين" لتسجل أعلى مستوياتها في 18 شهراً
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عاد نجم العملات الرقمية إلى اللمعان مجدداً في فضاء الاستثمارات هذ الشهر

عاد نجم العملات الرقمية إلى اللمعان مجدداً في فضاء الاستثمارات هذ الشهر، لا سيما مع إطلاق "فيسبوك" عملته المشفّرة "ليبرا"، التي أعطت زخماً لتداول العملات الإلكترونية استفادت منه "بتكوين" الأشهر على الإطلاق، مقتربة يوم الأربعاء من 13 ألف دولار.

فبعد هبوطها إلى مستويات متدنية جداً في الأشهر الماضية، عادت "بتكوين" لتسجل أعلى مستوياتها في 18 شهراً يوم الأربعاء، بفعل تدفقات الاستثمار على الملاذ الآمن وتنامي التوقعات بأن "ليبرا قد تُحدث تحوّلاً كبيراً في استثمارات العملة المشفرة، نظراً لاتساع مروحة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إلى حوالى مليار ونصف المليار مستخدم يومياً.

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Via SyndiGate.info


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