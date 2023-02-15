نصائح لزيادة جمالية صفحتك في انستغرام.. أهمها الألوان

البوابة- سواء كنت مصورًا فوتوغرافيًا أو مصمم جرافيك، أو لك علاقة في مجال الإبداع والفنون، فإن " انستغرام " يعد من التطبيقات الهامة بالنسبة لك لعرض أعمالك وتقديمك نصائح لجمهورك، وغير ذلك الكثير.

ورغم أن الحصول على صفحة منظمة تتبع نسقًا معينًا من حيث الألوان ونوع الصور ليس ضروريًا كما كان في السابق، إلَّا أن بذل جهدك على الشكل الخارجي يعد أمرًا ضروريًا وفكرة جيدة؛ لأن ذلك يسهل على المتابع معرفة ما تقدمه بمجرد النظر إليها.

ويظن البعض أن الحصول على صفحة جميلة ومنظمة أمر صعب للغاية، لكننا في هذا المقال نقدم لك أهم النصائح التي بإمكانها مساعدتك:



1. صمم غلافًا أو صورة رئيسية لفيديوهات الـReel

يعد نشر مقاطع الـ Reel عبر حسابك في "إنستغرام" وسيلة رائعة للانتشار، بدلًا مأن تقتصر منشوراتك على الصور الثابتة.

ومن المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول فيديوهات الـReel، هو أنك بحاجة للوقوف أمام الكاميرا، لكن الواقع العكس، إذ بإمكانك تقديم محتوى متنوع دون إظهار ملامحك، لكن عليك إيلاء اهتمام لغلاف الفيديو والتركيز على أن يكون بتصميم موحد.

ومن بين البرامج التي بإمكانها مساعدتك في عملية التصميم، هي: Photoshop و Photoshop Express. Canva و InDesign.







2. استخدم ذات الفلتر لصورك

في حال كنت تمتلك صفحة للتصوير الفوتوغرافي، فيفضل أن تستخدم التأثير ذاته على صورك، فهذا سيضمن للأشخاص معرفة ما يمكنهم توقعه عند النقر على ملفك الشخصي، وسيسهل على الزائرين الجدد تحديد ما إذا يودون متابعتك أم لا.

وفي حال كنت تستخدم برنامجًا ما بعد عملية الإنتاج لتعديل صورك قبل تحميلها في "إنستغرام"، عليك إنشاء إعدادات مسبقة ومثبتة لتطبيقها على الصور؛ لتسهيل المهمة عليك وتوفير الوقت أثناء تعديل صورك لتناسب محتواك.

3. نشر صور لأشياء مماثلة

إذا اتبعت النصيحة أعلاه، فتذكر أن الإعدادات المسبقة والمثبتة لا تعمل دائمًا بالطريقة نفسها في كل صورة. ففي بعض الأحيان، ستحتاج بعض صورك إلى تعديلات مختلفة وأكثر احترافية للوصول إلى الشكل المتسق الذي أعددته لصورك منذ البداية.

وعليك التأكد من أن شكل صفحتك يمثل مكانتك واهتمامك، فعلى سبيل المثال، إذا كنت مصورًا للمناظر الطبيعية، يتوجب عليك التركيز في بث محتوى يدور حول المناظر الطبيعية. وفي حال وددت مشاركة صور أو منشورات لا تمثل اهتمامك الأساسي، فيتطلب منك الأمر إنشاء صفحة منفصلة.

4. انشر صورة لك بعد كل 9 منشورات

يعتبر الكثيرون أن تطبيق انستغرام محفظة لأعمالهم الإبداعية، لكن عليك تذكر أنه أُنشِئَ كمنصة للتواصل الاجتماعي، إذ يصبح الجمهور أكثر اهتمامًا بمعرفتك شخصيًا. فإذا كنت ترغب في استخدام التصوير الفوتوغرافي كمحتوى جمالي لصفحتك، ففكر في نشر صورة لنفسك كل تسعة منشورات؛ فبهذه الطريقة ستضمن علاقتك الودية بجمهورك.

وللتنويه، لست مضطرًا لتوظيف مصور محترف إذا لم تكن لديك الميزانية الكافية لذلم ، فهناك العديد من أفكار التصوير الذاتي التي يمكنك تجربتها بنفسك.

5. استخدم الألوان التكميلية

إن أفضل طريقة لجذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصفحتك، هي باستخدام الدرجات اللونية ذاتها، أو دمج لونين مختلفين لكنهما يعملان معًا بشكل جيد، كأن تجمع اللون الأزرق مع البرتقالي، أو الأحمر مع الأخضر؛ إذ تتميَّز هذه الألوان بتباين عالٍ تمنح تصميمك لمسة من الجرأة والحيوية.

إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل الألوان التكاملية مع بعضها البعض، فيمكنك استخدام أدوات مجانية مثل Adobe Color.

6. تصوير ما وراء الكواليس لمشاريعك

يريد المتابعون التواصل مع الآخرين، وأدركت الشركات أهمية إنشاء إتصال بشري مع جماهيرهم، فبينما يعد "إنستغرام" مكانًا رائعًا لتسليط الضوء على المنتج النهائي لإبداعك، يجب أن تفكر أيضًا في إظهار العملية الإبداعية.

ويتطلب منك ذلك التقاط صور لكواليس عملك، حيث يمكنك التقاط صور من مكتبك، وتوثيق الخطوات الأولى لأي عملية إبداعيى تقوم بها.



7. تثبيت أهم منشورات خاصية "ستوري"

من أهم ميزات انستغرام هي أن بإمكانك تثبيت المنشورات التي شاركتها عبر خاصية "الستوري" وإن مضى عليها 24 ساعة.

وعند تثبيت منشوراتك، يتوجب عليك اتسخدام تصميم معين لأغلفة المنشورات، التي تحافظ على الشكل المتسق لصفحتك.

