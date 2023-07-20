نظارات الواقع المعزز الجديدة من آبل Vision Pro تدعم مرتدي النظارات الطبية

تعمل شركة أبل Apple للهواتف الذكية والتكنولوجيا على توفير الكثير من الميزات والخدمات من أجل عشاقها، ومع الإعلان مؤخرًا عن إطلاق نظارات الواقع المعزز الجديدة Vision Pro، حرصت على دعم مرتدي النظارات الطبية من مستخدميها.

نظارات الواقع المعزز Vision Pro تدعم مستخدمي النظارات الطبية

تمكنت نظارة أبل الجديدة Vision Pro من إحداث ضجة في عالم التكنولوجيا، ومع إعلان الشركة عن نيتها إضافة عدسات طبية لمرتدي النظارات الطبية، كشف الصحفي مارك جورمان أن الأسعار ما زالت غير مؤكدة لكن قد تصل تكلفة النظارة 600 دولار أنمريكي.

وبحسب تقرير digital trend فقد كشفت براءة الأختراع الخاصة بالنظارة الجديدة من آبل، أنه يمكن أن يكون هناك طريقة أفضل وأرخص لمساعدة مرتدي النظارات الطبية,

وتكشف براءة الاختراع كيفية تعديل العدسات في نظارات الواقع المعزز، بشكل سريع مع الحرص ان تتطابق مع الوصفة الطبية، وأمكانية تعديلها خلال ارتدائها أي أنه لن يكون المستخدم بحاجة لإغلاق العدسات أو تجربة الملحقات بشكل مستمر.

ومن بين الطرق التي يمكن القيام بذلك هو السماح للمستخدم بتوجيه رؤيته إلى شيء بعيد، ثم استخدام جهاز التحكم من اجل ضبط قوة العدسات بهدف التركيز على لاشيء الذي يرغب برؤيته.

والجدير بالذكر ان براءة اختراع شركة ابل صرحت بإمكانية تدوير Digital Crown على ساعتها الذكية Apple Watch بهدف تحقيق العدسات التركيز المطلوب والمناسب، وهي الطريقة التي وصفت بـ "البديهية" من أجل إجراء تعديلات سريعة على نظارات الواقع المعزز.



