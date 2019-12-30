نظام "أندرويد" يجتاح السيارات

تواصل شركات السيارات العالمية "عرض عضلاتها" في مباراة التطوّر والتحديث، سعيا لاستقطاب الزبائن وتعزيز مبيعاتها، لا سيما لناحية تكثيف عمليات الارتباط في القيادة والتنقّل بالهواتف الذكية التي أصبح يستخدمها طيف كبير من الناس حول العالم.

في السياق، تعمل مجموعة "بي.إم.دبليو" BMW الألمانية العملاقة على زيادة كفاءة الاتصال الانسيابي في سياراتها مع تقديم نظام "أندرويد أوتو" Android Auto الذي سيكون متاحا في منتصف عام 2020، ليشكل نظام الإضافة الرقمية الأحدث والخدمة المخصصة للمستخدم، بحيث يمكن المستخدمين توصيل هواتفهم الذكية التي تعمل بهذا النظام لاسلكيا بسياراتهم، للاستمتاع بالوصول إلى المعلومات المفيدة، مثل الوجهات المقترحة والمواعيد القادمة فقط عند الحاجة.

ويشكل نظام "أندرويد أوتو" طريقة أبسط وأكثر أمانا لاستخدام الهاتف الذكي في سيارات الشركة، الأمر الذي يسهّل الوصول إلى الموسيقى والوسائط المتعددة وتطبيقات الرسائل. كما من شأن الاتصال اللاسلكي أن يجعل عملية ربط هاتف أندرويد الذكي بالسيارة سهلة للغاية مع واجهة مبسطة.

إضافة إلى ذلك، تم دمج نظام "أندرويد أوتو" مباشرة بمقصورة القيادة الرقمية بالكامل في السيارات، بما يعني أنه يمكن للمستخدمين عرض جميع المعلومات المهمة، ليس فقط على شاشة التحكم المركزية، ولكن أيضا بأسلوب مُتكيّف بذكاء يتيح عرض المعلومات على شاشة عرض عمودية تظهر مباشرة في اتجاه قيادة السائق.

ويعمل مساعد "غوغل" Google ضمن نظام "أندرويد أوتو"، على تسهيل الحصول على الاتجاهات والبقاء على اتصال والحفاظ على الإنتاجية.

في هذا الإطار، يقول نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في الشركة الألمانية العملاقة، بيتر هنريتش، إن "العديد من عملائنا أشاروا إلى أهمية امتلاك السائقين نظام "أندرويد أوتو" داخل السيارات التي يقودونها، من أجل استخدام العديد من مزايا هواتف "أندرويد" الذكية بأمان دون تشتيت انتباههم عن الطريق، بالإضافة إلى وظائف وخدمات "بي.إم.دبليو" الخاصة. وسنعمل على تقديم هذه الخدمة لعملائنا ابتداء من يوليو/ تموز 2020".

أما باتريك برادي، نائب رئيس قسم الهندسة في شركة "غوغل"، فقال: "نحن متحمسون للعمل مع بي.إم لجلب نظام أندرويد اللاسلكي لعملائها في جميع أنحاء العالم العام القادم. وهو يتيح الاتصال السلس من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ضمن السيارات للعملاء إمكانية الانطلاق في الطريق بسرعة، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي يرغبون بها في تجربة أكثر أمانا".

ومن المقرر عرض النظام المستخدم في السيارات مباشرة لأول مرة خلال معرض إلكترونيات المستهلك CES 2020، وسيكون متاحا اعتبارا من يوليو/ تموز 2020 لجميع المركبات التي تستخدم نظام تشغيل BMW 7.0.