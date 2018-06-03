شاهد: الفخامة والرقي داخل أجمل مطار في العالم (فيديو)
مطار “تشانغي” في سنغافورة
مطار “تشانغي” في سنغافورة كان على طريق الابتكار والتوسع لسنوات حتى يبقى في مقدمة المنافسة. وصنفته سكايتراكس كأفضل مطار في العالم لمدة ست سنوات متتالية.
مطار “جوهرة تشانغي” يتمتع بقبة زجاجية مصنوعة من 9,000 قطعة زجاج، ومساحات هوائية صغيرة بين الزجاج لتقليل الضوضاء، بحسب موقع سي إن إن. (سنيار)
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