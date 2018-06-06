شاهد: فندق العنوان بدبي بحلته الجديدة (صور)

فندق العنوان بدبي

بعد نحو عامين ونصف من حادث الحريق ليلة رأس السنة، أعيد مؤخراً افتتاح فندق العنوان في دبي، ليستقبل الضيوف بحلته الجديدة.

يقع فندق العنوان وسط المدينة، ويضم 220 غرفة وجناحاً ويتمتع العديد منها بإطلالات على برج خليفة ونافورة دبي.

وتم تجهيز غرف الفندق بتقنيات الاتصال اللاسلكي السريع بالإنترنت وأجهزة التلفزيون التفاعلية الذكية وتقنيات التحكم بالغرف إضافة إلى واجهة التطبيقات الترفيهية، ويمكن للضيوف الاختيار من بين 16 تصميماً فريداً للغرف والأجنحة، بحسب موفع هوتلير ميدل إيست.

وتتضمن باقات الغرف كلاً من غرف ديلوكس وبريميير وبريميير بإطلالة على النافورة وغرفة كلوب وغرفة كلوب بإطلالة على النافورة وجناح جونيور بإطلالة على النافورة والجناح التنفيذي والجناح التنفيذي بإطلالة على النافورة وجناح سبا وجناح سبا بإطلالة على النافورة وجناح سبا مميز بإطلالة على النافورة وجناح تنفيذي مميز بإطلالة على النافورة وجناح البرج، وهنالك أيضاً الغرف المزدوجة التي ترتبط فيما بينها بردهة خاصة.

يصل ارتفاع العنوان وسط المدينة 302 متر محتضناً 63 طابقاً، ويمتاز الفندق بموقعه الحيوي الذي يمكن الوصول إليه خلال 15 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، كما يقع في قلب وسط مدينة دبي على بعد خطوات من دبي مول ويطل مباشرة على برج خليفة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بالإطلالات على نافورة دبي، ويتيح الفندق لضيوفه أيضاً سهولة الوصول إلى أهم مراكز الأعمال في المدينة مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

المصدر: سنيار



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