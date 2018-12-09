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ليبيا قد تفقد 388 ألف برميل يومياً من النفط بعد عودة اضطرابات في حقلي الشراراة والفيل

ليبيا قد تفقد 388 ألف برميل يومياً من النفط بعد عودة اضطرابات في حقلي الشراراة والفيل
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