اقتصاد المغرب ينمو بشكل بطيء إلى 2.3% في الربع الأول 2019

قالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي في المغرب تباطأ إلى 2.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2.9% في الربع السابق، معللة ذلك بتراجع في النشاط الزراعي.

وانكمش الناتج الزراعي، الذي يشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، 4.8% بسبب عدم كفاية الأمطار.

ويتوقع المغرب، وهو مستورد رئيسي للقمح، تراجع إنتاج الحبوب إلى 6 ملايين طن في 2019 من 10.3 مليون طن العام الماضي، وفقاً لتقديرات البنك المركزي.

ونما الناتج غير الزراعي 3.3% في الربع الأول، مدفوعاً في الأساس بالخدمات والتعدين.

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