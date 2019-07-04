نمو اقتصاد المغرب يتباطىء بنسبة 2.6% في الربع الثاني

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 2.6% في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 2.8% في الربع الأول، وعزت ذلك إلى هبوط في النشاط الزراعي.

وانخفض الإنتاج الزراعي، الذي يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، 2.7% في الربع الثاني، بعدما تراجع 3.2% في الربع السابق. وأدت قلة الأمطار إلى هبوط إنتاج الحبوب إلى 6.1 مليون طن، متراجعا 40.7% عن 2018.

وتباطأ النمو في القطاعات غير الزراعية إلى 3.4% في الربع الثاني، انخفاضا من 3.8% في الربع السابق، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى قطاع التعدين.

وزاد المعروض النقدي 4.3% في الربع الثاني، ارتفاعا من 3.8% في الربع السابق.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الربع الثالث إلى 2.4%، وسط تقديرات بانكماش النشاط الزراعي 2.5%.

ويتوقع بنك المغرب المركزي تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد إلى 2.8% في 2019، من 3% في 2018.