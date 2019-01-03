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الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 2.2% في الربع الثالث من 2018

الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 2.2% في الربع الثالث من 2018
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