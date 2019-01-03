الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 2.2% في الربع الثالث من 2018

قطر

نما الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام 2018 بنسبة 2.2 % و بتقديرات بلغت 211 مليار ريال على أساس سنوي وفقا لتقرير جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ودعم قطاع الأنشطة غير التعدينية واستغلال المحاجر النمو الاقتصادي لقطر في الربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة 4.3% وبتقديرات قاربت 112 مليار ريال، في حين انخفضت تقديرات قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول – والغاز بـنسبة 0.1% وبنحو 98.8 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 البالغة 98.9 مليار ريال.

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