نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يتباطىء في أكتوبر بفعل الجائحة

أظهرت أرقام رسمية أن تعافي الاقتصاد البريطاني توقف تقريبا في أكتوبر تشرين الأول بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي وجه ضربة لقطاع الضيافة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4% على أساس شهري، وهو ما يتفق مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لتباطؤ النمو من 1.1 في سبتمبر أيلول.

وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية جوناثان أثو إن "إعادة فرض بعض قيود (مكافحة الفيروس) ألحقت الضرر بنمو الخدمات، مع تراجعات كبيرة في قطاع الضيافة، ما يعني أن الاقتصاد نما في المجمل بشكل طفيف".

وكان الناتج الاقتصادي البريطاني في أكتوبر تشرين الأول دون المستويات المسجلة قبل عام بنسبة 8.2%، في تغير بسيط عن تراجع 8.4% في سبتمبر أيلول. وتباطأ النمو في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشرين الأول إلى 10.2% من 15.5% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول.