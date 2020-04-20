نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر ينخفض إلى 0.8% في 2019

قالت الجزائر إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العضو في منظمة (أوبك) نما بنسبة 0.8٪ عام 2019، انخفاضا عن 1.4٪ في العام السابق، وذلك بسبب ضعف الأداء في قطاع الطاقة.

وجاء النمو أيضا أقل من توقع الحكومة عند 2.6٪ لعام 2019 الذي شهد احتجاجات حاشدة عصفت بالاقتصاد المعتمد على النفط.

وأظهرت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 4.9٪ ، بعد انخفاض 6.4٪في 2018.