نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر ينخفض إلى 0.8% في 2019

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الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العضو في منظمة (أوبك) نما بنسبة 0.8٪ عام 2019
قالت الجزائر إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العضو في منظمة (أوبك) نما بنسبة 0.8٪ عام 2019، انخفاضا عن 1.4٪ في العام السابق، وذلك بسبب ضعف الأداء في قطاع الطاقة.
وجاء النمو أيضا أقل من توقع الحكومة عند 2.6٪ لعام 2019 الذي شهد احتجاجات حاشدة عصفت بالاقتصاد المعتمد على النفط.
وأظهرت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 4.9٪ ، بعد انخفاض 6.4٪في 2018.
Via SyndiGate.info
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