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نمو الوظائف الأميركية إلى أكثر من 300 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر

نمو الوظائف الأميركية إلى أكثر من 300 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر
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