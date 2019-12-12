نهيان مبارك: جائزة خليفة لنخيل التمر تعزز مكانة الإمارات في خمس عواصم عربية

زار الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، معرض ابوظبي الدولي للتمور بنسخته الخامسة بأرض المعارض بابوظبي، وتفقد أجنحة الدول المشاركة وأثنى على جهود الجائزة في احتضان واستقطاب 78 عارض يمثلون 12 دولة حول العالم، وأكد بأن ما حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى العربي كان مفخرة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة نعتز بها، وأضاف بأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تأسست بهدف النهوض بهذا القطاع على المستوى الوطني والعربي والدولي، تلبية لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف في تصريح صحفي، على هامش زيارته لمعرض ابوظبي الدولي للتمور الذي افتتحه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة يوم الاثنين 09 ديسمبر 2019 بالتزامن مع افتتاحه معرض سيال الشرق الأوسط، أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنظيم عدد من مهرجانات التمور لعام 2019 في عدد من الدول العربية نذكر منها تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بسيوة في جمهورية مصر العربية على مدى أربع سنوات متتالية، وفي تنظيم المهرجان الدولي للتمور الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية لعامين متتاليين، ورعاية الملتقى الدولي العاشر للتمور بأرفود بالمملكة المغربية، وتنظيم المهرجان الدولي للتمور السودانية في العاصمة الخرطوم لثلاث أعوام على التوالي، والاشراف على تنظيم معرض ابوظبي الدولي للتمور بنسخته الخامسة في العاصمة ابوظبي، تختتم أعمالها لهذا العام بالشراكة الاستراتيجية في تنظيم أكبر تجمع عربي للتمور بمعرض "فوود افريكا" بالعاصمة المصرية القاهرة من 09 – 11 ديسمبر 2019.

مؤكداً بأن الجائزة ساهمت في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها الدولية عبر دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور ضمن خمس عواصم عربية.

وأن معرض أبوظبي الدولي للتمور يعتبر المعرض الأبرز من نوعه على مستوى العالم والمعني بتعاون الشركات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، كما يمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق العالمي.

من خلال توفير الدعم والتسهيلات لكبار مزارعي ومنتجي ومستوردي التمور. كما يشكّل المعرض فرصةً مثاليةً للتواصل واللقاء بين الموردين ومزوّدي التمور من جميع أنحاء العالم، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة".