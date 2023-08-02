نوكيا تعلن عن إصدار هاتفها الأسطوري من طراز "6600" في أكتوبر المقبل

"على الرغم من أن شركة "نوكيا" لم تعلن عن بيانات الإصدار الرسمي لجهازها الأسطوري الجديد، إلا أن هناك الكثير من الأنباء المتناقلة عبر الإنترنت حول أن صانعي أجهزة "نوكيا" يستعدون لإطلاق اصدار جديد من أجهزتها "6600" مثل جهاز "نوكيا الترا ج5 6600" ".

وأفادت العديد من المواقع الإلكترونية التقنية، بأن أفضل التطورات لإصدار بيانات الجهاز الجديد -إن وجدت- ستكون بتاريخ "25/ أكتوبر/ 2023".



ومن المعلوم أن أول هاتف محمول في الشرق الأوسط خاصة بالأسواق الأردنية هو جهاز "نوكيا" 6600 مع ميزة تشغيل ملفات الموسيقى " ام بي 3 " MP3، و حققت هذه الميزة إقبالا ملحوظًا بين العديد من الشابات والشباب.

و بالنسبة للتصميم الفعلي لجهاز نوكيا 6600 5G "ج5" الترا الجديد فإن الشركة لم تعلن عن تفاصيله بشكل رسمي، لكن ومع ذلك لم يمنع هذا الأمر جمهور نوكيا التنبؤ عما سيكون عليه تصميم الهاتف.

وبالمقارنة مع أجهزة نوكيا 6600 القديمة فإنها كانت بعيدة عن التطورات الحديثة لتلك الأجهزة 6600 الترا 5ج التي تحمل تصميما مواكبا لما عليه التكنولوجيا الحديثة.

وبحسب ما ورد فإن نوكيا الترا سيباع بسعر يترواح من $200 دولارا الى 470$ دولار، وذلك بناء على مواصفات الجهاز وفقا للمواقع التالية:



mobilebuyprice.com

gsmarena24.com.

مواصفات نوكيا 6600 الترا :



مزايا الشاشة:



شاشة لمس كاملة 4.1" انش

شاشة سوبر اموليد "تقنية الرؤيا مع أشعة الشمس"

دقة 1080 * 2400 بكسل وبعرض 20:9

حماية ضد الكسر والماء من نوع Gorilla Glass Victus



مزايا الكاميرا:



العدسة الخلفية بدقة 250 MP ميجا بيكسل

العدسة الامامية بدقة 25 MP



البطارية:

