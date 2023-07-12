غوغل تعلن عن هاتفها الجديد القابل للطي بكسل فولد Pixel Fold - تعرف على مميزاته

أعلنت شركة غوغل في وقت سابق عن هاتفها القابل للطي بكسل فولد Pixel Fold الذي تنافس فيه شركة الهواتف الذكية سامسونغ التي أطلقت سابقًا هواتفها القابلة للطي سلسلة "Galaxy Z Fold" هواتف قابلة للطي أفقيًا، وسلسلة Galaxy Z Flip هواتف قابلة للطي عاموديًا.

غوغل تعلن عن هاتفها الجديد القابل للطي بكسل فولد Pixel Fold:

يتمتع هاتف غوغل القابل للطيب بكونة "انحف" من جميع الهواتف القابلة في الطي المنتشرة في الأسواق، وتسعى غوغل لتقديم أسلوب مختلف تمامًا في تصميم المفاصل في هذا الهاتف.

وياتي هاتف بكسل فولد Pixel Fold بمفصلين فقط "في الأعلى والأسفل"، مما يمنحه شكلًا انحف يساعد على وضعه في راحة اليد والجيب عندما يكون مغلقًا.

ويتشابه التصميم الجديد لهاتف غوغل القابل للتطيل مع تصاميم هواتف Pixel، Pixel 7، و Pixel 7 Pro مع الكاميرات الخلفية المميزة، والمغطاة بحزام معدني. ويأتي الهاتف الجديد بلونين فقط هما الأبيض والأسود.

مميزات هاتف غوغل الجديد القابل للطي بكسل فولد Pixel Fold:

ميزة التقاط الصور الجماعية الذاتية بسهولة:

يمكن طي الهاتف الجديد بزاوية 90 درجة، ووضعه على أعلى طاولة والتبديل إلى كامير الصور الشخصية بهدف التقاط الصورة المراد التقاطها.

كما يمكن للمستخدم وضع الهاتف على السطح وضبط إطار الصورة مع تعيين وقت، وستضمن زاوية الكاميرا ظهور أكبر عدد من الأشخاص في الصورة.

ويساعد الهاتف الجديد في التقاط صورة جماعية ذاتية "سيلفي" بجودة عالية جدًا بسبب إمكانية حمل الهاتف مفتوحًا، واستخدام الشاشة الخارجية لتحديد المشهد والكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل.

إمكانية مشاهدة الفيديو خلال القيام بأي نشاط ثاني بسهولة:

مشاهدة الفيديوهات خلال الأكل أو ممارسة الرياضة أو القيام ببعض المهام قد يكون مهمة صعبة، إلى ان المفصل المتواجد في الهاتف الجديد يساعدك في وضع الهاتف على الطاولة بزوايا مختلفة مما يمكن المستخدم من مشاهدة الفيديوهات بكل سهولة.

شاشة كبيرة تساعدك على إنجاز المهام المتعددة:

بضم الهاتف الجديد بكسل فولد Pixel Fold شاشة خارجية مقاس مقاسها 5.8 بوصات، بالإضافة إلى شاشة داخلية قابلة للطي مقاسها 7.6 بوصات.

يمكن استخدام الشاشة الخارجية بالشكل التقليدي في حال كان الجهاز مغلقًا، وفي حال كان مفتوحًا فإن الشاشة الداخلية تمنح المستخدم فوائد الحواسية اللوحية.

وتساعد الشاشة الداهلية على توفير العديد من التطبيقات للمستخدم، مع تسهيل عملية التبديل بين التطبيقات ووضع التطبيقات المتوافقة مع إمكانية عملاهما سويًا.

لوحة مفاتتيح متغيرة الحجم ومتحركة:

في حال رغبت استخدام لوحة المفاتيح لإرسال رسالة، أو استخدام اللوحة في تطبيق آخر فأنت امام 3 خيارات للقيام بالأمر:

الخيار الأول:

جعل لوحة المفاتيح تمتد عبر الشاشة الداخلية، مما يوفر لوحة مفاتيح كبيرة.

الخيار الثاني:

فتح لوحة المفاتيح في نصف الشاشة، ويمكن استخدام وضع تقسيم الشاشة للقيام بمهمتين في نفس الوقت.

الخيار الثالث:

يمكنك تغيير حجم لوحة المفاتيح إلى الحجم الذي تريده وتحريكه في الشاشة.



الحصول على تحديثات نظام التشعيل مدة 5 سنوات:

يتمتع هاتف بكسل فولد Pixel Fold بدعم برمجي من غوغل مدة 5 سنوات من تاريخ الإطلاق.