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نيكولا تفتح باب الحجز على Badger البيك اب الأولى من الشركة

منشور 10 حزيران / يونيو 2020 - 09:03
نيكولا تفتح باب الحجز على Badger البيك اب الأولى من الشركة
شركة نيكولا
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كشفت شركة نيكولا عن أول سياراتها البيك أب وفتحت باب الحجوزات لعملائها.

كشفت شركة نيكولا عن أول سياراتها البيك أب وفتحت باب الحجوزات لعملائها.

تحمل السيارة اسم Badger وتأتي بتصميم عصري وداخلية عالية التقنية، كما أنها توفر أرقام أداء جيدة وسوف توفر خصائص الدفع الكلي ومدى طويل يبلغ 960 كيلومتر. إضافة لمحركات كهربائية تنتج 906 حصان وقدرة سحب 8,000 رطل.

يقول رئيس نيكولا Trevor Milton عن سيارتهم Badger “سترى بيك أب حقيقية تعمل، وليس بيك أب عرض مزيفة. توقع لوحات معدنية مختومة، داخلية تعمل مع التكييف، دفع 4×4، إلخ.”

ستكشف نيكولا عن كامل التفاصيل يوم 29 يونيو وتفتتح باب الحجوزات، وبالرغم من صعوبة بيع السيارات في هذا الوقت إلا أن الشركة قد تتمكن من جذب بعض العملاء

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