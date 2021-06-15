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هدنة بين "ايرباص" و "بوينغ"

منشور 15 حزيران / يونيو 2021 - 11:00
هدنة بين "ايرباص" و "بوينغ"
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم تمديد تعليق الرسوم الجمركية المقررة في أوائل مارس لحل نزاع مستمر منذ 17 عاما
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أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم تمديد تعليق الرسوم الجمركية المقررة في أوائل مارس لحل نزاع مستمر منذ 17 عاما بشأن الإعانات غير القانونية الممنوحة لمجموعتي إيرباص وبوينغ وفق مصادر أوروبية.

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم تمديد تعليق الرسوم الجمركية المقررة في أوائل مارس لحل نزاع مستمر منذ 17 عاما بشأن الإعانات غير القانونية الممنوحة لمجموعتي إيرباص وبوينغ وفق مصادر أوروبية.

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وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس "لدينا اتفاق على التمهل للتوصل إلى حل طويل الأمد .. وفي غضون ذلك سيتم تعليق العقوبات". وأوضح مصدر ثان مطلع على المناقشات الجارية في إطار القمة الأوروبية الأمريكية في بروكسل "إنه اتفاق جيد، هدنة طويلة" في هذا النزاع.

كلمات دالة:شركة إيرباص الأوروبيةشركة بوينغ الأمريكية

Via SyndiGate.info


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