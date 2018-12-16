هذا هو عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في الإمارات؟

سجل خط إنتاج الغرف الفندقية في الشرق الأوسط ارتفاعًا دوريًا آخر في الربع الثالث من عام 2018.

سجل خط إنتاج الغرف الفندقية في الشرق الأوسط ارتفاعًا دوريًا آخر في الربع الثالث من عام 2018، بما مجموعه 617 مشروعًا و 180.097 غرفة.

ووفقاً للمحللين في 'لودنج إكونومتريكس' (LE)، فإن عدد المشاريع الجديدة في ارتفع بنسبة 8 بالمائة، في حين أظهر عدد الغرف زيادة بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي.

كما كشفت الأرقام التي ذكرتها هوتيلي الشرق الأوسط أن أكور هوتيلز هي الشركة الأولى في الشرق الأوسط التي تمتلك أكبر خط للبناء مع 102 مشروع و 28.079 غرفة، وهو رقم قياسي للشركة.

وتتبعها ماريوت إنترناشيونال 95 مشروعًا و21.083 غرفة، كما وصلت Hilton Worldwide أيضًا إلى مستويات قياسية في عام 2018، مع 90 مشروعًا و 25888 غرفة.

ومن العلامات التجارية الأخرى التي سجلت حضوراً قوياً: AccorHotels والتي ضمت 18 مشروعًا و 5،861 غرفة، ونوفوتيل مع 16 مشروعًا و 5.204 غرفة، في حين ضمتMarriott’s Courtyard عددا من المشاريع وصل إلى 21 مشروعًا و 4.476 غرفة و Residence Inn مع 16 مشروعًا و 1877 غرفة.

وساهمت مجموعة فنادق هيلتون بـ 26 مشروعا و 9280 غرفة، في حين قدمت “دبل تري باي هيلتون” 25 مشروعا و 5873 غرفة وفقاً لصحيفة أريبيان بيزنس.

ووﻓﻘﺎً للأرقام، ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أكبر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت هي دولة اﻹﻣﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ 223 ﻣﺸﺮوﻋﺎً و 63.734 ﻏﺮﻓﺔ وتتبعها اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ بـ 214 ﻣﺸﺮوع و 76.324 ﻏﺮﻓﺔ.

اقرأ أيضاً:

في الإمارات... تطبيق جديد للحجز في الفنادق بالساعة!

الإشغال الفندقي في الإمارات يرتفع بنسبة 86.1 % خلال الربع الأول

الإمارات تتوقع انتعاش فندقي ونشاط سياحي خلال عيد الأضحى