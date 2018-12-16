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هذا هو عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في الإمارات؟

هذا هو عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في الإمارات؟
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