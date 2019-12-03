هل أصبحت أسعار عقارات دبي الفاخرة مناسبة الآن؟

كانت دبي واحدة من مراكز الاستثمار المفضلة الدائمة للمشترين المهتمين بشراء العقارات في الخارج.

ومع ذلك، فقد شهد سوق العقارات في المدينة فترة طويلة من الاضطراب مع انخفاض الأسعار بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

هذا الانخفاض المطرد في أسعار العقارات السكنية جعل دبي الآن من بين العقارات الأكثر جاذبية وبأسعار معقولة. في الواقع، تعتبر دبي الآن واحدة من أكثر الأسواق بأسعار معقولة للإسكان الفاخر بين جميع المدن العالمية اليوم.

ونظرًا لاستقرار الاتجاه الهبوطي إلى حد ما، من المحتمل أن يتحول الطلب على العقارات الفاخرة، ومن المرجح أن تؤدي خطوات أخرى مثل إدخال التأشيرات الطويلة الأجل ومعرض اكسبو 2020 دبي إلى مزيد من الاستقرار في سوق العقارات.

وشهدت دبي تراجعا عاما في سوق العقارات بسبب زيادة العرض، وهي ظروف مناسبة بالتأكيد سوق للمشترين. ونظرًا لأن السوق لم تصل إلى القاع، فمن المنطقي بالنسبة للمشترين اختيار العقارات ذات الموقع الجيد والتفاوض على سعر جيد.

وكانت هناك زيادة كبيرة في المعاملات العقارية، ووفقًا للبيانات المشتركة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قفزت القيمة الإجمالية 33 في المائة إلى 34 مليار درهم في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بـ 24 مليار درهم العام الماضي.

ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي أحيت اهتمام المستثمرين الدوليين. وتصدر دولة الإمارات تأشيرات طويلة الأجل – مدتها خمس و 10 سنوات – لرجال الأعمال والمهنيين والمستثمرين والمتخصصين في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية. واتخذت هذه الخطوة لتحفيز النشاط التجاري وخلق بيئة استثمارية مواتية في البلاد.

وكان هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب على القصور والفلل والمنازل في الأشهر القليلة الماضية. علاوة على ذلك، فإن العقارات القريبة من المدارس الدولية والرعاية الصحية وتلك التي تتمتع بمرافق بنية تحتية ممتازة تولد الطلب.

ومع اقتراب موعد معرض اكسبو 2020، من المرجح أن يكون هناك انتعاش عام في ثقة الأعمال التجارية التي ستؤثر بشكل إيجابي على سوق العقارات، بحسب غلف نيوز.