هل ازداد استخدام تطبيقات التسوق بالإمارات في رمضان؟

يعتقد ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة من سكان الإمارات العربية المتحدة (58%) أن استخدامهم لتطبيقات البقالة من المحتمل أن يزداد خلال شهر رمضان، وفقًا لما أظهرته دراسة جديدة لـ YouGov.

ويوضح البحث كيف من المحتمل أن يؤثر شهر رمضان المبارك على استخدام مختلف أنماط الحياة والتطبيقات الترفيهية التي يستخدمها سكان الإمارات. بينما يعتقد الكثيرون أن استخدامهم لتطبيقات البقالة سيزداد، إلا أن حوالي ثلاثة من كل عشرة (29%) يعتقدون أنه لن يتغير، في حين قال واحد من كل ثمانية (13%) أنه سينخفض.

وذكر نصف السكان أن استخدامهم لتطبيقات توصيل الأغذية (51%) – مثل Zomato و Talabat، وتطبيقات التسوق عبر الإنترنت (49%) – مثل Noon و Souq – يرتفع خلال شهر رمضان، في حين يعتقد الكثيرون أيضًا أن استخدام تطبيقات الصحة واللياقة البدنية (46%)، ووسائل التواصل الاجتماعي (45%)، وتطبيقات الفيديو حسب الطلب (43%) ترتفع خلال شهر رمضان.

وينقسم السكان بالتساوي حول كيفية تغيير السلوك تجاه تطبيقات الألعاب لديهم خلال الشهر الكريم. فبينما يعتقد ثلث الأشخاص (33%) أن استخدامهم لهذه التطبيقات سينخفض​​، يعتقد حوالي (32%) أنه سيزيد، أما النسبة الباقية يعتقدون أن نسبة الاستخدام (35%) ستظل كما هي، بحسب موقع ameinfo.

وتُظهر بيانات YouGov أن استخدام تطبيقات البقالة من المحتمل أن يزداد أكثر بين الصائمين خلال شهر رمضان.

ومع ذلك، بالنسبة لمعظم أنواع التطبيقات الأخرى، فإن الاستخدام أعلى قليلاً بين غير الصائمين، لكن هناك اختلافًا ملحوظًا فيما يتعلق بتطبيقات السفر (47% بين غير الصائمين، و 33% بين الصائمين) وتطبيقات حجز الفنادق (44% مقابل 32%)

وعند عرضها عبر الأنواع، فإن فروق الاستخدام لهذه التطبيقات تكون أكثر تحديدًا. فالرجال أكثر عرضة من النساء للتفكير في استخدام التطبيقات الصحية (48% من الرجال مقابل 42% من النساء) وتطبيقات الألعاب (35% من الرجال مقابل 28% من النساء) ستزداد خلال شهر رمضان.