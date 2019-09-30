هل العمل عن بعد يمنح السعادة والاستقرار؟

أجرت شركة أمريكية دراسة استقصائية على 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 22 و60 عاماً، وأظهرت أن الذين يعملون عن بعد، أكثر سعادة في حياتهم واستقراراً في علاقاتهم الزوجية.

وفي الدراسة، التي نشرت الثلاثاء الماضي، قال العاملون عن بعد بدوام كامل، إنهم سعداء في وظائفهم بنسبة 22% أكثر من الذين يداومون في مواقع الشركات.

وكانت أسباب اختيار المشاركين في الاستبيان العمل عن بعد، تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة 91%، وزيادة الإنتاجية والتركيز بشكل أفضل 79%، وتقليل الضغط 78%، وتجنب التنقل 78%.



ووجدت الدراسة أيضاً أن الموظفين أكثر ولاءً للشركات التي تقدم لهم مرونة أكبر في العمل.

وقال الموظفون الذين يعملون عن بعد، إنهم على الأرجح سيظلون في وظائفهم الحالية في السنوات الخمس المقبلة بـ 13% أكثر من العمال في الموقع.

ولم يكن الموظفون عن بعد أكثر سعادة فقط، لكنهم على استعداد أيضاً للعمل ساعات أكثر، قال العاملون عن بعد إنهم يعملون أكثر من 40 ساعة أسبوعياً، أي 43% أكثر من العاملين في موقع العمل، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.