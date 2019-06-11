هل تجذب الإقامة طويلة الأجل المستثمرين العقاريين الدوليين إلى الإمارات؟

أبدى المستثمرون الدوليون اهتمامًا كبيرًا بسوق العقارات في الإمارات في أعقاب تقديم تأشيرات طويلة الأجل، الأمر الذي انعكس بشدة في قيمة المعاملات المسجلة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وكشفت أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية قفزت 33 في المائة لتبلغ 34 مليار درهم في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بـ 24 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الاهتمام القوي في هذا القطاع.

وبلغت قيمة العقارات السكنية والتجارية 17 مليار درهم، في حين بلغ مجموع صفقات شراء الأراضي 14 مليار درهم، وبلغت صفقات الفلل 3 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، بحسب موقع البوابة.

وكشف مطورو العقارات أن الأخبار المتعلقة بالتأشيرات طويلة الأجل قد لقيت ترحيبا دوليا حيث أن استفسارات المشترين الأجانب، وخاصة من الصين، ازدادت بشكل ملحوظ. وجعل الانخفاض المستمر في الأسعار سوق العقارات في دولة الإمارات جذابا للغاية وبأسعار معقولة.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية: “لقد شهدنا زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الدوليين على عمليات الإطلاق السكنية لدينا هذا العام، مما يعكس النظرة الإيجابية للحكومة وقوة اقتصاد دبي. ونرى اهتمامًا من جميع أنحاء العالم، وخاصة من دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أوروبا وروسيا والشرق الأوسط الكبير وأفريقيا. وكانت الصين وروسيا من الأسواق ذات النمو المرتفع بشكل خاص”.

وأشار المطروشي إلى أن إصدار تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين في العقارات، بالإضافة إلى سياسات استشرافية أخرى تساعد على جذب المهنيين ورجال الأعمال، مما يؤكد الرؤية الطويلة الأجل للقيادة لتأسيس دبي والإمارات كمركز عالمي للأعمال والترفيه.

وتمنح دولة الإمارات تأشيرات طويلة الأجل – خمس وعشر سنوات – للمستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين المتخصصين في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية؛ والطلاب والتلاميذ المتميزين لتسهيل الأعمال وخلق بيئة استثمارية جذابة ومشجعة في البلاد.

ولا بد من استثمار ما لا يقل عن 5 ملايين درهم للحصول على تأشيرة مدتها خمس سنوات، ومضاعفة هذا المبلغ للحصول على تأشيرة مدتها عشر سنوات.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والمواطنة في الإمارات الشهر الماضي إن حوالي 6000 مستثمر ورجل أعمال تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات طويلة الأجل في الأسبوع الأول.

وقد تم بالفعل منح بعض رجال الأعمال الأثرياء تأشيرات لمدة 10 سنوات، وكذلك الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية”.

