هل تختلف أسعار البيع عن أسعار مطوري العقارات في دبي؟

قال خبراء في صناعة العقارات إن معظم المناطق في دبي وخاصة المناطق الناشئة الجديدة مثل خور هاربر، دبي هيلز، الجداف، ودبي ساوث مقيّمة بأقل من قيمتها بعد الانخفاض المستمر في أسعار العقارات على مدى السنوات الخمس الماضية..

ويُعتقد أن فرق السعر بين سوق إعادة البيع والأسعار التي يقدمها المطورون يبلغ حوالي 20 في المائة في أي منطقة في دبي.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية: “اليوم، إذا اشتريت عقاراً مقابل مليوني درهم من مطور، فقد تجد عقارًا مشابهًا في سوق إعادة البيع يقل سعره عن 20 في المائة أي بسعر 1.6 مليون درهم. وهذا يضغط أيضًا على الأسعار أكثر عندما نتحدث عن انخفاض الأسعار”.

وأضاف: “أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض الأسعار في خور هاربور هو أنه من المفترض أن يكون وسط مدينة دبي في المستقبل. إنه أكبر بكثير من وسط المدينة، فهو يحتوي على أفضل مراكز التسوق، والمناطق المشتركة، ومناظر الأفق والخور، لذلك كل هذا يعطيه قيمة كبيرة، بالطبع جنبا إلى جنب مع العلامة التجارية لشركة إعمار “.

وتقدم سيتي ووك واحدة من أفضل فرص القيمة مقابل المال للاستثمار بسبب موقعها الاستراتيجي في دبي.

وقالت ديانا ماجاريو، العضو المنتدب لشركة IQI للعقارات في دبي: “إن الكثير من المستثمرين يتطلعون لشراء المباني والشقق لأنهم يعتقدون أن عام 2020 سيشهد عددًا كبيرًا من الزوار الأجانب وعدد الوحدات المتاحة ليس كافياً لاستيعابهم”.

وأضافت: “في عام 2020، ستبدأ الأسعار في الارتفاع مع مناطق مثل كريك هاربور حيث يبحث المستثمرون عن الاستثمار لأنها منخفضة التكلفة من منظور الجودة والتسهيلات والبنية التحتية. الجداف هي أيضا منطقة جديدة قادمة حيث البنية التحتية متطورة للغاية”.

وأشارت ماجاريو إلى أن دبي توفر أسلوب حياة جيد، وسهولة الوصول والإقامة، مع أنظمة شفافة وتمويل سهل، وحوافز للمطورين، وأسعار دخول بأسعار معقولة، بحسب خليج تايمز.