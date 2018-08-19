هل ترتفع أسعار الذهب من جديد في الإمارات قريباً؟!

عشاق المجوهرات الذين يفكرون في الاستثمار في القطع الذهبية الجديدة يمكنهم شراء هذه الحلي في أقرب وقت ممكن

على الرغم من أن شهر يوليو بدأ بهدوء من منظور شراء وبيع الذهب في دبي، إلا أن كل ذلك قد يكون على وشك أن يتغير.

ويقول محلل مقيم في دبي إن عشاق المجوهرات الذين يفكرون في الاستثمار في القطع الذهبية الجديدة يمكنهم شراء هذه الحلي في أقرب وقت ممكن، للاستفادة من ارتفاع مرتقب في الأسعار، حيث يتوقع أن يكون الذهب على حافة ارتفاع جديد للأسعار خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وتشير تنبؤات أسعار الذهب إلى احتمال ارتفاع قيمة الذهب عيار 24 قيراط بمعدل أكثر من درهم لكل غرام، للوصول إلى نحو 153.80 درهم في أغسطس، وفقا لمحلل السوق الرئيسي في شركة Century للوساطة المالية، فيجاي فاليشا.

ويعتقد “فاليشا” أن الذهب الآن في وسط نمط النمو، وأشار إلى أن المعدن النفيس يشكّل نموذج المثلث، وحتى نصل إلى سعر 1.195 دولار للأونصة، قد تكون الأسعار جاهزة للارتفاع الحاد. ومن الناحية التاريخية ، كان شهرا سبتمبر وأغسطس إيجابيين لأسعار الذهب، بحسب موقع بيزنس24-7.

وفي دولة الإمارات، يمكن أن يتحرك سعر الذهب صعوداً خلال شهر أغسطس وحتى سبتمبر، على الرغم من أن المعدن النفيس شهد انخفاضًا كبيرًا في منتصف الشهر، ولحسن الحظ، عاد الذهب إلى الارتفاع بعد تصريحات دونالد ترامب، حيث كان لتعليقات الرئيس الأمريكي حول قوة العملة الأمريكية وسعر الفائدة تأثير كبير على الأسعار.

ومع استقرار أسعار الذهب مرة أخرى بمعدل أعلى، يتجه المستثمرون في كل مكان إلى العمل، كما أن استياء ترامب من سعر الفائدة الإحتياطي الفيدرالي سبب دفعة هائلة في مؤشر الدولار، وكما نعرف، عندما ينخفض مؤشر الدولار، فإن سعر الذهب يرتفع.

المصدر: سنيار



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