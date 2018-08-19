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هل ترتفع أسعار الذهب من جديد في الإمارات قريباً؟!

هل ترتفع أسعار الذهب من جديد في الإمارات قريباً؟!
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