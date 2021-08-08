هل تسهم اللقاحات في تخفيف التداعيات الاقتصادية لكورونا؟

خلص تحليل صادر عن بنك قطر الوطني QNB عن اللقاحات أنها تسهم في التخفيف بشكل كبير من التأثير الاقتصادي والصحي للموجة الحالية من جائحة كورونا «كوفيد - 19» مدفوعة بسلالة دلتا المعدية بدرجة أكبر والمثيرة للقلق، حيث تم بالفعل إعطاء لقاحات عالية الفعالية لنسبة كبيرة ومتزايدة من السكان حول العالم.

وتركز هذه اللقاحات بشكل رئيسي على منع الأعراض الخطيرة والوفيات الناتجة عن كورونا، كما تركز بدرجة أقل على منع حالات الإصابة الخفيفة أو عديمة الأعراض.

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