هل تعتبر البتكوين منافس رقمي للذهب؟

هل ولى زمن كان الذهب فيه سيدا للملاذات الآمنة، ومن ينازع المعدن الأصفر في تلك المكانة خلال الفترة المقبلة.

نجح الذهب وبتكوين في الوصول إلى أعلى مستوياتها خلال 2020، عندما اخترق الأصفر مستويات الـ 2000 دولار في يوليو الماضي بينما نجحت بتكوين في اختراق مستويات الـ 40 ألف دولار خلال ديسمبر.

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ماذا عن العرض والطلب؟

قد يرى البعض أن العرض والطلب المحددات الرئيسة في تحديد الأسعار،ووفقا لتلك النظرية فبتكوين تتمتع بميزة تنافسية على الذهب حيث محدودية المعروض من بتكوين عند 21 مليون وحدة.

بينما تأتي التوقعات في غير صالح المعدن الأصفر الذي يبدو أنه سيشهد زيادة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ويرى مايكل وو، الرئيس التنفيذي لشركة أمبر جروب للخدمات المالية للأصول الرقمية أن أسوأ سيناريو البيتكوين لا يزال شكلًا أفضل من الذهب.

إشارات

وقال وو أصبحت الإشارات إلى اللاعبين الرئيسيين الكبار الذين يشترون بيتكوين أكثر شيوعًا في الأشهر الأخيرة.

حيث خصصت مايكروستراتيجي أكثر من مليار دولار لبيتكوين في عام 2020، ووضعت ماس ميوتشوال 100 مليون دولار في بيتكوين ، وخصصت سكوير 50 مليون دولار.

وقال وو أن الأساس المنطقي لارتفاع سعر بيتكوين على المدى الطويل يشمل العرض المحدود المتوافق مع الاهتمام الكبير بالأصل.

وفي 2020 استثمر المستثمران الكبيران بول تيودور جونز وستانلي دركن ميلر بالفعل في الأصول الرقمية، وحصلت شركات مثل ماس ميوتشوال وروفر إنفستمنت كومباني على صفقات كبيرة في بيتكوين.

لم تعد فقاعة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمبر جروب أن الأساس المنطقي لارتفاع سعر بيتكوين على المدى الطويل يشمل العرض المحدود المتوافق مع الاهتمام الكبير بالأصل.

وأضاف سيكون هناك تقلب في الأسعار، وستكون هناك تصحيحات على المدى القصي، لكنني أعتقد أننا قد تجاوزنا مرحلة وصف بيتكوين بأنها فقاعة بعد الآن.

وقال "ويبدو أن بيتكوين بدأت تنتزع مكانتها كمخزن للقيمة على غرار الذهب، حيث شهدت بيتكوين حصتها العادلة من المقارنات مقابل الذهب على مر السنين."

وقال محمد العريان، إن صغار المستثمرين والمتداولين، يستخدمون الإعانات الحكومية في الاستثمار بالعملات الرقمية. فكما رأينا في يناير الماضي كانت حزمة التحفيز أحد العوامل التي دفعت بتكوين للأعلى بجانب زيادة الاستثمار المؤسسي؛ لذا من المتوقع أن تؤدي الحزمة الحالية لدعم سعر بتكوين لمزيد من الارتفاع.

تنافس

وقال كبير الاقتصاديين والمدير الإداري لبورصة شيكاغو التجارية، مؤخرًا أن بيتكوين تتنافس مع الذهب كوسيلة تحوط ضد التضخم، وأضاف يبدو أن الذهب لديه منافسة ناشئة من بيتكوين.

وأضاف بلوفورد بوتنام، لقد لاحظنا أيضًا أن الذهب ربما يفقد جاذبيته كأداة تحوط ضد المخاطر السياسية العالمية، حيث أن السنوات الثلاثة الأخيرة يبدو أن الارتفاعات والانخفاضات العرضية في أسعار الذهب مرتبطة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من أي شيء آخر.

وفي مقابلة على كيتكو نيوز، فلوريان جرامز، من ميداس تاتش للاستشارات على المدى المتوسط يمكن للمستثمرين توقع وصول سعر بتكوين لـ 50 ألف و100 ألف دولار.

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300 ألف

فدورة الثيران الحالية تستهدف سعر 300 ألف دولار ولو كانت بتكوين تمر بنفس الدورة التي مرت في فترة 2016-2017 يمكن أن نتوقع الوصول لـ 320 ألف دولار.

وقال إن بتكوين لن تهبط دون 20 ألف دولار، ولكنه حذر بأن الطريق نحو الأعلى تملؤه الاضطرابات وعدم اليقين.

وزادت بتكوين في أسبوع بأكثر من 16% إلى مستويات 38.8 ألف دولار لتقفز القيمة السوقية لبتكوين إلى 722.6 مليار دولار.

بينما خسر الذهب نحو 35 دولار، لينخفض سعر الأوقية من مستويات 1850 دولار إلى مستويات 1815 دولار خلال الأسبوع الماضي.