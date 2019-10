هل تمر أضخم سفينة سياحية في العالم بدبي؟

وضعت رويال كاريبيان انترناشيونال العارضة الكبرى لسفينتها السياحية “وندر أوف ذا سيز” (Wonder of the Seas).

وأعلنت الشركة أن أضخم سفينة سياحية في العالم ستسافر إلى الصين في عام 2021، مما يعني وفقًا لموقع دبي للرحلات البحرية Cruise Arabia & Africa أنها ستتوقف أيضًا في دبي، بحسب موقع logisticsmiddleeast.

وكشفت شركة الرحلات البحرية الشهيرة أن سفينتها الخامسة من فئة الواحة ستسمى عجائب البحار، وستظهر لأول مرة في عام 2021 وهي تبحر من شنغهاي بالصين.

وعلى الرغم من أن الشركة لا تزال متحفظة إلى حد ما بشأن ما سيتم عرضه، فقد كشفت أن السفينة ستشمل 7 مناطق، مع مغامرات مثيرة، وتجارب تناول طعام مبدعة، وترفيه لا مثيل له مع أحدث التقنيات.

وبطبيعة الحال، فإن سفن الشركة السابقة، مثل سيمفوني أوف ذا سيز، وأوسيس أوف ذ سيز، وأليور أوف ذا سيز، تفتخر بالفعل ببعض الميزات المثيرة للإعجاب، ونحن نتحدث عن حدائق مائية ملحمية، ومسابح ضخمة، وعروضاً مسرحية على طراز ويست إند وتجاب طعام لا تنسى.

ومن الممكن أن تقدم السفينة الجديدة تجارب مشابهة، حيث بدأ بالفعل بناء السفينة في حوض بناء السفن في سينت لازاري بفرنسا، وتم وضع عارضة السفينة، وهي كتلة يبلغ وزنها 970 طناً، وارتفاعها 155 قدماً، واستخدمت رافعة ضخمة بوزن 1400 طن لرفعها.