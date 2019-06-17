هل رحلات الطيران الجوية الصباحية هي الأفضل؟

رحلات الطيران الصباحية ليست دائماً مثالية، حيث يتوجب على المسافرين الاستيقاظ في وقت مبكر، ويمكن أن يشعروا بالإرهاق حتى قبل أن تبدأ الرحلة.

غير أن مضيفة الطيران ستيلا كونولي كشفت عن فائدة يجهلها الكثيرون لرحلات الطيران الصباحية، حيث تقول “الرحلات الجوية في الصباح الباكر هي الأفضل، حيث تقلع دوماً في الوقت المحدد”.

وتضيف ستيلا: “مع مرور اليوم، إذا تأخرت إحدى رحلات الطيران، سينتقل هذا التأخير مثل كرة الثلج، وسيكون هناك احتمال كبير لتأخر الرحلات الأخرى”.

وهناك فائدة أخرى لاختيار رحلات الطيران الصباحية، حيث تكون الطائرة أكثر نظافة، خاصة أن الطائرات تخضع لعمليات التنظيف في بداية اليوم. وعلى الرغم من أن معظم الطائرات يتم تنظيفها بين الرحلات، إلا أن عمليات التنظيف الصباحية تكون أكثر كفاءة.

ولا شك أن الطيران في وقت مبكر، سيمنحك الفرصة للوصول إلى وجهتك خلال النهار، وستكسب يوماً إضافياً للاستماع بالعطلة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.