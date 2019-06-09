هل سامسونج بدأت بالفعل العمل على تكنولوجيا 6G؟

لا تزال شبكات الجيل الخامس 5G قيد الإنتشار ولم يتم إطلاقها بعد سوى في بعض البلدان حول العالم، كما أنه ليست هناك وفرة في الهواتف الذكية التي تدعم هذه التكنولوجيا الحديثة. ومع ذلك، فهذا لم يمنع شركة سامسونج من التعمق أكثر في المستقبل من خلال العمل على تكنولوجيا 6G.

أكدت شركة سامسونج رسميًا أنها وسعت فريقها الحالي المسؤول عن أبحاث الاتصالات ليصبح عبارة عن مركز بعد الإطلاق الأولي لشبكات 5G.

هذا الفريق الموسع الجديد سيكون جزءًا من مركز أبحاث الاتصالات المتقدمة ”Advanced Communications Research Center” الذي تم إنشاؤها مؤخرًا كجزء من شركة Samsung Research التي تعمل كمؤسسة مسؤولة عن البحث والتطوير، بحسب موقع إلكتروني.

ولكن بغض النظر عن أبحاث 6G، فإن شركة Samsung Research مسؤولة أيضًا عن تطوير الذكاء الإصطناعي والروبوتات. لا تحبس أنفاسك، فالأمر سيستغرق سنوات عديدة حتى يتم إطلاق تكنولوجيا الجيل السادس 6G. في الواقع، قد يستغرق الأمر بضع سنوات حتى تصبح تكنولوجيا 5G سائدة.